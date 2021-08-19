Son dakika gündem: Düzce'de 3. kattan düşen yavru saka kuşunu itfaiye ekipleri yuvasına bıraktı
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Son dakika gündem: Düzce'de 3. kattan düşen yavru saka kuşunu itfaiye ekipleri yuvasına bıraktı

Son dakika gündem: Düzce'de 3. kattan düşen yavru saka kuşunu itfaiye ekipleri yuvasına bıraktı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Düzce'de bir binanın 3. katından zemine düşen yavru saka kuşunu itfaiye ekipleri yeniden yuvasına koydu.

Düzce'de bir binanın 3. katından zemine düşen yavru saka kuşunu itfaiye ekipleri yeniden yuvasına koydu.

Kiremitocağı Mahallesi Eski Tekavil Sokak'ta bir binanın 3. katında yuvalayan saka kuşunun yavrusu buradan zemine düştü.

Yavrunun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavruyu yangın merdiveni aracılığıyla 3. kattaki yuvasına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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