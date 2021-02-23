Son dakika gündem: Durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı
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Son dakika gündem: Durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı

23.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:17
Son dakika gündem: Durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' gerekçesiyle adliyeye sevk edilirlen, 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

İnegöl Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Osmaniye Mahallesi Dere Sokak üzerinde bulunan 2 araçta uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, gece yarısı durdurdukları araçlardaki Zeki K., Ali K., Sercan A. ve Cihan M.A.'yı gözaltına aldı. Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 67 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 TL ele geçirildi.Zeki K., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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