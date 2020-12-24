Son dakika gündem: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 79 milyonu geçti
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Son dakika gündem: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 79 milyonu geçti

24.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:08
Son dakika gündem: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 79 milyonu geçti

Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 79 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 79 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 79 milyon 57 bin 616'ya yükseldi.

ABD, 18 milyon 917 bin 152 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 10 milyon 123 bin 778 ile Hindistan, 7 milyon 366 bin 667 ile Brezilya, 2 milyon 933 bin 753 ile Rusya, 2 milyon 505 bin 875 ile Fransa, 2 milyon 149 bin 551 ile İngiltere, 2 milyon 82 bin 610 ile Türkiye, 1 milyon 991 bin 278 ile İtalya, 1 milyon 847 bin 874 ile İspanya, 1 milyon 587 bin 908 ile Almanya, 1 milyon 553 bin 865 ile Arjantin, 1 milyon 544 bin 826 ile Kolombiya, 1 milyon 350 bin 79 ile Meksika, 1 milyon 226 bin 883 ile Polonya, 1 milyon 177 bin 4 ile İran ve 1 milyon 2 bin 263 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 737 bin 751 kişi yaşamını yitirdi, 55 milyon 648 bin 937 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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