Son dakika gündem: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri öldü

Son dakika habere göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonundan yapılan açıklamada, duruma ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Özel Gözlem Misyonuna nota gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, 15.30 civarında Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte Donbas'ın Piski köyünde 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz