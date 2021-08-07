Son dakika gündem: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü
Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 1 askerin yaralandığı belirtildi.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz