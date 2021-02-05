Son dakika gündem: Dolandırıcıların telefon mesajı tuzağına düşen babaanne ile torununun yardımına polisler koştu

Son dakika haberine göre Antalya'da, dolandırıldığını anlayınca polis merkezine gitmek için binmek istediği toplu ulaşım araçlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınmayan 76 yaşındaki Hürü Ü, durumu bildirdiği trafik ekiplerinin yardımıyla emniyete gidebildi.

Antalya'da, dolandırıldığını anlayınca polis merkezine gitmek için binmek istediği toplu ulaşım araçlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınmayan 76 yaşındaki Hürü Ü, durumu bildirdiği trafik ekiplerinin yardımıyla emniyete gidebildi.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesinde babaannesiyle yaşayan 12 yaşındaki A.Ü, kursuna gittiği masa tenisi eğitmeni adına sahte sosyal medya hesabı açan dolandırıcıyla yazışmaya başladı.

Çocuktan babaannesinin cep telefonu numarasını isteyen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bu numaraya gönderdiği "800 lira hediye çeki kazandınız" mesajının yanıtlanmasını istedi. Karşısındakini kurs eğitmeni sanan A.Ü, güven duyduğu kişinin mesajını yanıtladı.

Babaanne Hürü Ü, cep telefonu faturasının her zamankinden 600 lira fazla geldiğini görünce sebebini araştırmaya başladı.

GSM şirketinin Antalya'daki bayisine giden babaanne ve torunu, cep telefonuna gelen "hediye çeki kazandınız" mesajının "evet" yazılarak yanıtlanması nedeniyle faturanın yüksek geldiğini öğrendi.

Mesajı torununun yanıtlaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan babaanne, şikayetçi olmak için İl Emniyet Müdürlüğüne gitmek istedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaşından dolayı toplu ulaşımdan yararlanamayan babaanne ve torunu, yolda uygulama yapan trafik polislerinden yardım istedi.

Yaşadıklarını anlatan babaanne, trafik ekiplerinin yardımıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Faturayı şimdi nasıl öderim?"

Hürü Ü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununa baktığı ve maddi durumlarının iyi olmadığını söyledi.

Olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduğunu belirten Hürü Ü, "Torunumun öğretmeni hesabını çaldırmış, haberimiz yoktu, kandırıldık. Bizi dolandırana çağrım paramı iade etsin. O faturayı şimdi nasıl öderim? Hattım kapanırsa torunum nasıl derslerine katılacak?" şeklindeki sözlerle üzüntüsünü dile getirdi.

Dolandırıcının yakalanıp ceza almasını isteyen babaanne, "Polislerden 'otobüslere bindirmiyorlar' diye yardım istedim. Onlar da ekip çağırdılar, sağ olsun." ifadelerini kullandı.

A.Ü. de "Benimle sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişiyi öğretmenim sandım. Çünkü öyle konuşuyordu. Meğer değilmiş, dolandırıldık." diye konuştu.

Emniyet yetkilileri ise bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmamak için GSM şirketlerine alışveriş ve oyun sitelerinden gelecek mesajların engellenmesi talimatının verilmesi uyarısında bulundu.

Bu tür mesajlara tıklandığında otomatik para çekiminin devreye girdiğini bildiren yetkililer, genellikle yurt dışı hatlardan gelen bu mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden