Doktorun otomobiliyle çarptığı emekli öldü; kaza anı kamerada - Haberler
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Doktorun otomobiliyle çarptığı emekli öldü; kaza anı kamerada

Doktorun otomobiliyle çarptığı emekli öldü; kaza anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da emekli Mühittin Gündüz (77), yolun karşısına geçerken Dr. Ceyda A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'da emekli Mühittin Gündüz (77), yolun karşısına geçerken Dr. Ceyda A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ceyda A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Ocak'ta Mamak ilçesi Natoyolu caddesinde meydana geldi. Emekli Mühittin Gündüz'e caddede yolun karşısına geçerken, Dr. Ceyda A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gündüz, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde, normal hızda seyrettiği sırada aniden yola çıkan Gündüz'ü göremediğini söyledi. Şüpheli Ceyda A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma dosyasında da yer alan görüntüde, Mühittin Gündüz'ün yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu savrulduğu görüldü.

Doktorun otomobiliyle çarptığı emekli öldü; kaza anı kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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