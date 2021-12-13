Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - Şehir merkezinde yiyecek arayan tilki

AĞRI (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yüzünden baraj gölü, gölet, nehir, dere, çeşme, şadırvanlar ile araç camları buzla, ağaçlar da kırağıyla kaplandı.

Ardahan

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçülen Ardahan'da soğuk hava yüzünden ağaçlar ve yapraklar kırağıyla kaplandı.

Vatandaşların araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Doğanın kardan dolayı beyaza bürünmesi sebebiyle yiyecek bulmak için Yeni TOKİ bölgesine inen bir tilkinin yiyecek araması dikkati çekti.