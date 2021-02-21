Son dakika gündem: Doğanşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal Durak hayatını kaybetti
21.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:34
Gelen son dakika haberine göre Doğanşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal Durak, hayatını kaybetti.
Doğanşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal Durak, hayatını kaybetti.
Cumhur İttifakı'ndan bir süredir meclis üyeliğini yürüten Durak (70), akciğer kanseri tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamadı.
Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Durak, Doğanşehir İlçe Mezarlığında defnedilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın