Son dakika gündem: Diyarbakır Emniyet Müdürü Yaman'dan, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Son dakika gündem: Diyarbakır Emniyet Müdürü Yaman'dan, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret

14.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:20
Son dakika gündem: Diyarbakır Emniyet Müdürü Yaman'dan, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Son dakika haberler: Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Yaman, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Yaman'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Gültekin, AA tarafından hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını Yaman'a takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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