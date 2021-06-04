Son dakika gündem: Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: 18 gözaltı

Son dakika haber: Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezopotamya Bilgi Evi'nin asma tavanında bulunan ve içerisinde bir takım notlar yer alan ajandada yapılan inceleme sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde mahalle meclislerine başvuruda bulunduğu belirlenen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, dergi ve dokümanlar ile teröriste ait fotoğraf ele geçirildi.

4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan