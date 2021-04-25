Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
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Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi 377'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturduğu belirlenen iki aile arasında 'kız meselesi' nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirlenemeyen iki kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA 'KIZ MESELESİ' NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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