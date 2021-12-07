Son dakika gündem: Diyarbakır'da bıçakla oğlunu öldüren, eşini ve diğer çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Diyarbakır'da bıçakla oğlunu öldüren, eşini ve diğer çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Diyarbakır'da bıçakla oğlunu öldüren, eşini ve diğer çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da bıçakla çocuğunu öldüren, eşini ve diğer çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bıçakla çocuğunu öldüren, eşini ve diğer çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde dün Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir binanın birinci katında oturan Mahmut B'nin, bıçakla 17 yaşındaki oğlunu öldürdüğü, eşini ve 14 yaşındaki çocuğunu yaraladığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mahmut B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mahmut B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralanan çocuğun Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ağır yaralanan kadının ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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