Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki

31.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:22

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 486'ıncı gününde devam ediyor.

Aileler, slogan atıp açıklama yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına tepki gösterdi.

Aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, 486 gündür eylem yaptıklarını, tek bir HDP'li milletvekilinin ailelere sahip çıkmadığını söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın askere, polise ve öğretmene kurşun sıkıp şehit eden teröristlerle birlikte kol kola gezdiğini ifade eden Aydın, şöyle dedi:

"Buradaki Kürt aileleri 486 gündür HDP'nin önünde mağdurdurlar. Neden bu Kürt ailelerine sahip çıkmadınız? Neden gelip bizzat bu Kürt ailelerin ağzından HDP'nin çocuklarımızı nasıl dağa götürdüğünü duymadınız? Neden bize sahip çıkmadınız, neden hep HDP'yi koruyorsunuz? AİHM, siz Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyorsunuz. Selahattin Demirtaş PKK ile iç içe geziyor. Bizim çocuklarımızı dağa götüren ve aracılık yapan bizzat Selahattin Demirtaş'tır."

"Bizim çocuklarımızı HDP PKK'ya teslim ediyor"

Çocuklarına kavuşmadan eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini anlatan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim çocuklarımızı HDP PKK'ya teslim ediyor. HDP ve PKK birdir. Artık tüm Türkiye bunların iç yüzünü görsün. Bunlar Kürtler için mücadele etmiyorlar, Kürtleri kullanıyorlar. Artık Kürtler eskisi gibi değil, Kürtler uyandı. Artık bizi kandıramazlar. HDP milletvekilleri, sizin çocuklarınız Avrupa'da ama Kürt ailelerin çocukları mağaralarda ölüme mahkum ediyorsunuz. Sizde hiç mi vicdan yoktur? Siz anne ve baba değilsiniz? Neden bu aileleri göz önünde bulundurmuyorsunuz? Bizler AİHM'in kararını nefretle kınıyoruz. AİHM ayrımcılık yapıyor, amacı Türkiye'yi karıştırmaktır. Kesinlikle bu kararlarını reddediyoruz. Eğer Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyorlarsa ilk önce bu Kürt ailelerin çocuklarının tahliyesini PKK'dan istesinler. 14-15 yaşındaki çocukları dağa göndermek suç değil mi? Nerede insan hakları, nerede anayasaları? Gelsinler bu Kürt ailelerine sahip çıksınlar. Bizler eylemimizde kararlıyız. Bu çocukları nasıl dağa gönderdilerse, ölüme mahkum ettilerse öyle de getirsinler."

Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki
Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki
Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki
Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Öznur Çalık Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Eser Yenenler İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Ersun Yanal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:22:26. #1.15#
title