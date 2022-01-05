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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a cevap

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a cevap
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan ithamları hakkındaki soruya, "Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı çalışmasını...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan ithamları hakkındaki soruya, "Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı çalışmasını reddediyoruz" cevabını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan ithamları hakkındaki soruya ilişkin, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır. Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez. Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege'de hem de Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir" dedi.

TANJU BİLGİÇ'İN CEVABININ DEVAMI ŞÖYLE:

"Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Yunanistan'ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz"

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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