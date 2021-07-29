Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'ın "Heybeliada Ruhban Okulu" açıklamasına yanıt Açıklaması
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'ın "Heybeliada Ruhban Okulu" açıklamasına yanıt Açıklaması

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'ın 'Heybeliada Ruhban Okulu' açıklamasına yanıt Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Türkiye'deki yüksek okulların 1971'de kamulaştırılmasıyla Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasının üzerinden 50 yıl geçtiği yönündeki açıklamasına, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, Türk mevzuatına uygun...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Türkiye'deki yüksek okulların 1971'de kamulaştırılmasıyla Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasının üzerinden 50 yıl geçtiği yönündeki açıklamasına, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." ifadeleriyle yanıt verdi.

Bilgiç, ABD'li mevkidaşı Price'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaja, yine resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Price'ın, "50 yıl önce Türkiye'nin yüksek öğrenimi millileştirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasına neden oldu" açıklamasını ve Türkiye'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması yönündeki çağrısını, Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." diye yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'ın "Heybeliada Ruhban Okulu" açıklamasına yanıt Açıklaması - Haberler
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