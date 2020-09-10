Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik... Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB'nin çıkarlarını riske atmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB'nin çıkarlarını riske atmaktadır." Kaynak: AA