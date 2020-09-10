Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik...
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik...

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB'nin çıkarlarını riske atmaktadır.

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı:
10.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:14

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB'nin çıkarlarını riske atmaktadır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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