Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları...
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir"
28.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:17
Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir"
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Kaynak: AA