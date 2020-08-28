Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları... Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir"

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir" Kaynak: AA