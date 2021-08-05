Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri...

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri saydığımızda bu 2 bin 164 ünite demektir.