Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri...
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri...

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri...
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri saydığımızda bu 2 bin 164 ünite demektir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri saydığımızda bu 2 bin 164 ünite demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri... - Haberler
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