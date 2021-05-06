Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek"
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu