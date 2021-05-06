Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek"
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek"

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek'
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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