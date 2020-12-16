Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"

16.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:06
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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