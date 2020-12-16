Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"