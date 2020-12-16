Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"
16.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:06
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu