Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

NEW YORK (İHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'a yeni görevi vesilesiyle tebriklerimizi ilettik. Başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız" dedi.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi
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