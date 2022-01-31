Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ortak basın toplantısı (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MANAMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Bahreyn'in başkenti Manama'da, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif Al Zayani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Zayani, ortak basın toplantısı düzenledi.