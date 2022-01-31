Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ortak basın toplantısı (1) - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ortak basın toplantısı (1)

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MANAMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Bahreyn'in başkenti Manama'da, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif Al Zayani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MANAMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Bahreyn'in başkenti Manama'da, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif Al Zayani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Zayani, ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ortak basın toplantısı (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ortak basın toplantısı (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ortak basın toplantısı (1)

AA - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel, Haber

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