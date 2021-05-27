Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetine icabet ederek bu ülkeyi ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi 30 Mayıs'ta Batı Trakya'da da temaslarda bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya