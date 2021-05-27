Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetine icabet ederek bu ülkeyi ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi 30 Mayıs'ta Batı Trakya'da da temaslarda bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek - Haberler
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