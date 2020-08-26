Son dakika gündem: DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLAYAN ZANLI, TUTUKLANDI
Gelen son dakika haberlerine göre Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı (2)Çorum'da dini nikahlı eşi 3 çocuk annesi Gülten K.?yı, (37), bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Rıfat Aslaner (51), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.
26.08.2020 17:36 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:42
Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı (2)
Çorum'da dini nikahlı eşi 3 çocuk annesi Gülten K.?yı, (37), bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Rıfat Aslaner (51), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Kentte Kadın Meclisi üyeleri de, olayın yaşandığı yerde basın açıklaması yaparak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.
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Kaynak: DHA