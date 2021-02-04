Son dakika gündem: Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği açıldı

04.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:34
Son dakika gündem: Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği açıldı

Son dakika haberleri: Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği hizmete başladı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği hizmete başladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler ile İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat'ı ziyaret etti.

Temiz, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğümüze Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği'miz hayırlı olsun. Büromuz sadece Dinar'a değil, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerine de hizmet verecek. Büroda 6 polis memurumuz görev yapacak." ifadesini kullandı.

İlçe Kaymakamı Kapankaya da Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliğinin sadece uyuşturucu ile mücadele konularını ele alacağından dolayı çok güzel işler başaracağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Cem Yılmaz Barış Manço Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 12:35:45. #1.16#
title