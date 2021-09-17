Son dakika gündem: Dijital 'Sazan Sarmalı' polise takıldı

INTERNET üzerinden daha önce dolandırdıkları hemşire E.D. adına sahte satılık cep telefonu ilanı açıp, 24 ilde 34 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, mağdurların birbirlerine para göndermelerini sağlayıp güvenini kazandıktan sonra kimlik bilgilerine ulaşarak, adlarına yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Bu dolandırıcılık yöntemi 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.

Adana'da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir vatandaş, ikinci el cep telefonu almak için internet üzerinden ilan araştırmaya başladı. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan bir cep telefonunun, 3 bin TL'ye satıldığını gören vatandaş, cep telefonunu satın almak için kendisini doktor olarak tanıtan E.D. ismine açılmış hesapla irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi. Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan ve kendisini E.D. olarak tanıtan kişi, "İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL" dedi. Bunun üzerine E.D., 500 TL daha gönderebileceğini söyleyen vatandaşa, "Sen bize 3 bin 500 TL gönder. İlk gönderdiğin parayı geri göndereceğim. Ben doktorum, güvenebilirsin" diye cevap verdi. Vatandaş, 3 bin 500 TL daha gönderdi ve hesabına E.D.'nin söylediği gibi 3 bin TL yatttı. Daha sonra vatandaşı arayan E.D., "Gördün mü, paranı geri gönderdim. Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor. Telefonuna şifre gelecek, onu da gönder" dedi. Bunun üzerine vatandaş, E.D.'nin hesabına 10 bin TL daha gönderip, şifreyi de söyledi. Aradan geçen zamanın ardından gönderdiği 10 bin TL hesabına yatan ancak satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan mağdura, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.