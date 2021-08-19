Son dakika gündem: Didim'de suç örgütüne operasyon 4 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin suç örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin suç örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, suç örgütünün birden fazla kişiyi tehdit, hakaret, korkutma, silah gösterme gibi eylemlerle kendilerine maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, R.A., H.S., Ş.G. ve E.Ç. gözaltına alınırken, aranan G.Ç.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi de tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan