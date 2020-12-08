Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9

08.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:48
Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9

Son dakika haberleri: İZMİR MERKEZLİ 50 İLDE FETÖ OPERASYONU: 204 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (3)İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ / PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 295'i muvazzaf 304 şüpheli...

İZMİR MERKEZLİ 50 İLDE FETÖ OPERASYONU: 204 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (3)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/ PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonu yürüten İzmir Organize Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu hizmet binasına gelerek bilgi alan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çıkışta açıklamalarda bulundu. Aşkın, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dini istismar eden başka bir örgüte operasyon yapmıştık. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye karşı bu hafta 4'üncü operasyonumuzu yaptık. Oldukça titiz bir çalışma oldu. 50 ilde çoğu aktif 304 hedefe yönelik bir çalışma yaptık. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Şu ana kadar Türkiye genelinde 204 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika! DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
Son dakika! DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
Son dakika haberleri! DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
Son dakika haberleri! DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin İrem Derici Demet Akalın Perihan Savaş Aras Bulut İynemli
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mbaye Diagne Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:48:26. #1.14#
title