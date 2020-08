Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 8 Son dakika gündem haberi: SOYLU: YARALARI SARACAĞIMIZA YÖNELİK YOL HARİTASI BELİRLİYORUZSelin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (5)Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her afetin kendine göre bir niteliği olduğunu belirterek, sel afetinde can kaybının 7, kayıp...

SOYLU: YARALARI SARACAĞIMIZA YÖNELİK YOL HARİTASI BELİRLİYORUZ

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (5)

Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her afetin kendine göre bir niteliği olduğunu belirterek, sel afetinde can kaybının 7, kayıp sayısının da 9 olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Vatandaşı ve esnafı dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. Bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa vatandaşımızı dinliyoruz. Her bölgedeki afet farklı oluyor. İlk kez burada bizim çizmeye ihtiyacımız oldu. Daha önceki afetlerde böyle bir çizme talebi olmamıştı. Maske zaten sürekli olarak dağıtılıyor. Yaraları da nasıl saracağımıza yönelik yol haritası da belirliyoruz. Tüm kurumlarla birlikte neler yapacağımızı ortaya koyduk. Herkes bir an önce toparlanması hususunda elinden geleni yapıyor. Arama çalışmaları da devam ediyor. Aranan kişi sayısı 9'a düştü. Bunların 2'si jandarma, 1'i karayolları operatörü, 3'ü Güce ilçesinde, 1'i Dereli ilçesinde, diğer yerlerde de toplam 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tüm ekiplerimiz çalışıyor, ekip sayısını da artırdık. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7'dirö dedi.

Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

ANTALYA'nın Finike ilçesi sahilinde yürüyüş yapan A.E. (39) adlı kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.A. (41) adlı şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. 'Kız kadın kaçırma' suçu dahil toplam 15 suç kaydı olduğu belirlenen M.A., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olaydan önce bir marketten içecek alırken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 22 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında, Finike'nin Hasyurt sahilinde meydana geldi. A.E. adlı kadın yürüyüşe çıktığı sırada, iddiaya göre, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, arkasından gelerek ağzını kapadı. Şüpheli, daha sonra kadını yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur alana sürükledi ve burada cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından şüpheli, kaçarken, A.E. de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.E., ihbar telefonunda korktuğu için hemen başını kaldıramadığını, beyaz gömlekli, siyah pantolonlu ve kirli sakallı olduğunu fark edebildiği şüphelinin yüzünü tam göremediğini söyledi. İhbarın ardından A.E. iç beden muayenesi için hastaneye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. ŞÜPHELİ 23 SAAT İÇİNDE YAKALANDIOlayın ardından Finike İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle KOM, asayiş, JASAT, olay yeri inceleme ve istihbarat timlerinden oluşan özel ekip, geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği andan itibaren yapılan 20 saatlik kamera, tanık ve delil araştırmaları sonucunda cinsel saldırı şüphelisinin M.A. olduğu tespit edildi. Kumluca'da oturduğu belirlenen M.A.'nın 'kız, kadın kaçırma' suçu dahil toplam 15 suç kaydı olduğu, Kumluca Devlet Hastanesi'nde mahkum kadrosunda işçi olarak çalıştığı, ancak uygunsuz hareketlerinden dolayı işten atıldığı öğrenildi. 23 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında yapılan ortak operasyonla M.A., Kumluca'daki adresinde yakalandı. Cinsel saldırı mağduru A.E.'nin teşhis ettiği M.A. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Finike Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin cinsel saldırı olayından bir süre önce, sahilin karşı tarafında bulunan bir marketten içecek aldığı sıradaki görüntüleri ortaya çıktı.

