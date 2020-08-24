Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 7 Son dakika gündem haberine göre Giresun'daki sel'de şehit olan uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildiGİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Giresun'daki sel'de şehit olan uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildi

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin annesi ve babası ile kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi, ayakta durmakta güçlük çekti.

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde, arama- kurtarma faaliyeti için bölgeye giden jandarma aracı, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, sulara kapıldı. Araçta bulunan ve şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla saat 10.00 sıralarında, memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki evinin önüne getirildi. Tekbirlerle karşılanan şehidin cenazesinin başına geçen anne Filiz ve baba Müjdat ile diğer uzman çavuş oğulları Umut Kıran, gözyaşı döktü. Uzun süre birbirlerine sarılarak, cenazenin başından ayrılmayan Kıran ailesine, yakınları destek oldu. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Eceabat Merkez Mezarlığı'na getirildi.

Eceabat Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törene; bir dönem Eceabat Kaymakamlığı da yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, askeri ve mülki erkan katıldı. Protokol üyeleri, ayakta durmakta zorlanan Kıran ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehit Onur Kıran'ın evinden ve helallik alınmasından görüntüler.-Şehit Onur Kıran'ın ailesinden görüntüler.-Şehit Onur Kıran'ın cenaze töreninden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

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Sakarya'da marketin deposu alev alev yandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir süper marketin deposunda kaynak yapıldığı sırada başlayan yangın tüm depoyu sardı. Depo alev alev yanarken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Saat 09.15 sıralarında, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bir süper market deposunda içeride kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, önce gıda malzemelerinin bulunduğu alanda yayıldı. Alevler temizlik malzemelerinin bulunduğu farklı bir alana sıçradı. Depo alev alev yanarken, bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 24 itfaiye ekibi sevk edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 2 ekip görevlendirildi. Bu sırada firma çalışanları yangının yayılmasını önlemek amacıyla depo içerisinde bulunan yanıcı malzemeleri dışarıya çıkarttı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde şehrimizin büyük bir firmasının ana deposunda yangın çıktı. Şu anda sebebini bulmak için çalışmalar sürerken bir yandan da deponun söndürülmesi için çalışma yapılıyor. Deponun etrafı tamamen kontrol altına alındı, diğer meskun mahallere sıçramaması için önlemler alındı ama depoda yangın devam ediyor. 4 yönden deponun sönmesi için çalışma başlatıldı. Büyükşehirin itfaiye ekipleri, Orman Bölge ekipleri ve tüm personel bölgede söndürme için çalışıyor. Deponun merkezindeki alevler devam ediyor ve bakanlıktan yangını söndürebilmek için helikopter istedik. Helikopteri bekliyoruz şu anda, ben tüm şehrimize geçmiş olsun diliyorum. Cana bir şey olmaması şuandaki tek tesellimizdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Olay yeri detay İşçilerin malzemeleri çıkartması Yangın söndürme çalışmaları Drone görüntüsü Yüksek bir alandan yanan alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce röp.

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Şanlıurfa'da, tedbirlere uymayanlara kesilen ceza 40 milyon lirayı aştı

KORONAVİRÜS vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, kurallara uymayan kişi ve işletmelere mart ayından bu yana 40 milyon 167 bin 133 lira idari para cezası kesildi.Türkiye'de en çok pozitif vakanın tespit edildiği 5 kentten biri olan Şanlıurfa'da, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir kararlarını ihlal edenlere göz açtırılmıyor. Kentte koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik 24 Mart ile 22 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 40 milyon 167 bin 133 lira idari para cezası kesildi.POLİS EKİPLERİ ANONSLA UYARMAYA DEVAM EDİYORKesilen cezalara rağmen pozitif vaka sayısının artmaya devam ettiği kentte, vatandaşların büyük bölümü ise sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmeyi sürdürüyor. Kuralları ihlal ettikleri için kesilen para cezalarının ödenmeyeceğini ileri süren kent sakinlerinden Ahmet Kaya, "İnsanlar bu cezayı nasıl ödeyecek? Vatandaşlarımız cezaya maruz kalmaması için kurallara uymalı" dedi.Kentte halen birçok kişinin kurallara uymadığını ifade eden Halil Arslanbey ise insanları bilinçli davranmaya, kendisini ve çevresini korumak için maske takıp, sosyal mesafeye uymasını istedi.Kentte, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde uyarı anonsları yapan polis ekiplerinin maske ve sosyal mesafe denetimi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kent merkeziCaddelerde yürüyen vatandaşlarMaske takmayan vatandaşlarVatandaşlarla röportajCaddelerde oluşan yoğunluk Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL - Kamera: ŞANLIURFA

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Zonguldak'ta kokain operasyonu polis kamerasında

ZONGULDAK'ta, Kolombiya bandıralı gemide piyasa değeri 60 milyon TL olduğu değerlendirilen 31 kilo 279 gram kokain ele geçirme anı polis kamerasına yansıdı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın en büyük uyuşturucu madde operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Yapılan istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde Kilimli ilçesinde demirli Kolombiya bandıralı gemiye dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda gemi içinde ve dışında arama yapıldı. Narkotik köpeği Dark ile de arama yapılırken, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen su içindeki tankta piyasa değeri 60 milyon TL olan 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili gemi kaptanıyla birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis ekiplerince havadan ve karadan görüntülendi. Zonguldak Valiliği operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntülerde narkotik köpeği Dark'ın gemi içinde arama yaptığı ve dalgıçların gemi dışındaki tankı çıkararak uyuşturucu maddeleri karaya çıkardığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis kamerası operasyon anı,

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor ŞIRNAK'ta epilepsi hastası Bilal Cesur'un (30) hayatı, geçirdiği nöbet sırasında düştüğü sıcak sudan sonra kabusa dönüştü. Yüzünde, elinde ve göğüs kısmında yanıklar oluşan Cesur, eski haline dönmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.Bahçelievler Mahallesi Afet Konutları'nda yaşayan epilepsi hastası Bilal Cesur, 6 ay önce mutfakta yemek için sıcak su kaynatırken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Cesur, sıcak su bulunan tencerenin ve elektrikli ocağın üzerine düşerek, yaklaşık 5 dakika boyunca öyle kaldı. Durumu fark eden ailesi Cesur'u bulunduğu yerden kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Devrilen tenceredeki sıcak suyla yüzü ve eli yanan, elektrikli ocağın da göğüs kısmında yanıklar oluşturduğu Cesur, önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 1 ay boyunca burada tedavi gören Cesur, 3 ameliyat geçirdikten sonra taburcu oldu. Yüzünde kısmi iyileşmeler olan Cesur'un eski haline dönebilmesi için bir dizi ameliyat daha geçirmesi gerekiyor. Maddi imkanları olmadığı için tedaviyi sonlandıran ailesi, Cesur'a uzanacak bir yardım elini bekliyor.'ESKİ HALİME DÖNMEK İSTİYORUM'İnsanların içine çıkamadığını belirten Cesur, "Bundan 6 ay önce epilepsi nöbeti geçirdim. Tedavi oluyorum. 3 defa ameliyat oldum. Durumumuz yok. Ağabeyim çalışmıyor. Ben de çalışamıyorum. Ağabeyimin durumu da iyi değil. Sürekli tedavi oluyorum. İyileşmek istiyorum ama olamıyorum. Sürekli Antalya ve Diyarbakır'a gidiyoruz. Eski halime dönmek için hayırseverlerden ve devletimizden yardım istiyorum" dedi.'HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'Günlük işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlayan ağabey Yahya Cesur ise, şunları kaydetti:

"4 çocuk babasıyım. Günlük işlerde çalışarak evimin geçimini sağlıyorum. Epilepsi hastası kardeşim 6 ay önce havale geçirerek sıcak suyun içine düştü. Suyun içinde 5,5 dakika kalarak bu hale geldi. Bu hale düşmesi ile birlikte sürekli tedaviye götürüyoruz. Diyarbakır ve Antalya'ya götürüyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Maddi imkanlarımız olmadığı için bu tedaviyi de sonlandırmak zorunda kaldık. Kardeşimin tedavisi için bir miktar paraya ihtiyaç var. Durumum olmadığı için kardeşimin tedavisini sağlayamıyorum. Buradan bütün hayırseverlerden kardeşimin tedavisi için yardım bekliyorum."

Kaynak: DHA