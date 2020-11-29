Son dakika: Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı
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Son dakika: Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı

29.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:31
Son dakika: Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunan 'Dedo' lakaplı F.S. ile E.H. yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunan 'Dedo' lakaplı F.S. ile E.H. yakalandı. Şüphelilerin koronavirüs salgını kısıtlamalarından kurtulmak amacıyla uyuşturucu satışını taksiyle gerçekleştirdikleri belirlendi.

Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm merkezi olan Side'de uyuşturucu madde ve silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda 'Dedo' lakabıyla tanınan F.S.'nin uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlendi. Dün gece yarısı yapılan fiziki takip sırasında durumundan şüphelenilen F.S.'nin bindiği taksi jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli F.S. ve taksi şoförü E.H. jandarma tarafından gözaltına alındı. Taksi ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada paketlenmiş halde satışa hazır 8 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 8 gram kubar esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2 şarjör ile 20 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve av tüfeğine ait 25 fişek ile bir kasatura ele geçirildi.

Yapılan UYAP sorgusunda hakkında çeşitli suçlardan 30 suç kaydı bulunan F.S. ile E.H. hakkında 'şahıslara uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' ve '2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.

Şüpheli F.S. ve E.H. hakkında ayrıca yeni tip koronavirüs salgını kısıtlamaları kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

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Son dakika: Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı
Son dakika: Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı
Son dakika: Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı
Son dakika: Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı
Son dakika: Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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