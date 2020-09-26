Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 3

26.09.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:40
Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 3

Son dakika gelişmesine göre Adana'da DEAŞ'a uyuyan hücre operasyonu: 5 tutuklamaADANA'da 22 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de örgütsel eğitim alan ve kentte uyuyan hücre olma ihtimallerinin bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Adana'da DEAŞ'a uyuyan hücre operasyonu: 5 tutuklama

ADANA'da 22 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de örgütsel eğitim alan ve kentte uyuyan hücre olma ihtimallerinin bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Hamdo, İbrahim el-Abit, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engelleme ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi saptadı. Şüphelilerin kentte uyuyan hücreler olabileceğini değerlendiren ekipler, Cumhriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkartmasının ardından 22 Eylül günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, yaşadıkları bölgelere DEAŞ'ın gelmesinin ardından örgütsel eğitim aldıkları, mal varlıklarının yüzde 10'unu örgüte bağışladıkları öğrenildi. Şüphelilerden Ali Hamdo'nun (25) örgütün araçlarının bulunduğu garajlarda aylık 80 Dolar maaşla bekçilik yaptığı, babası Şerif el-Salih'in bir dönem DEAŞ'ın hastanelerinde doktorluk yaptığı öne sürüldü. İbrahim el-Abit'in de (23) örgütten aldığı petrolü, başka bölgelerde sattığı iddia edilirken, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi'nin de örgütün biatli üyeleri olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Hamdo, İbrahim el-Abit, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Ebru Şallı Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Ekim Sabah Botoks
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 09:48:56. #1.15#
title