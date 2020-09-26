Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 3

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Son dakika gelişmesine göre Adana'da DEAŞ'a uyuyan hücre operasyonu: 5 tutuklamaADANA'da 22 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de örgütsel eğitim alan ve kentte uyuyan hücre olma ihtimallerinin bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Adana'da DEAŞ'a uyuyan hücre operasyonu: 5 tutuklama

ADANA'da 22 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de örgütsel eğitim alan ve kentte uyuyan hücre olma ihtimallerinin bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Hamdo, İbrahim el-Abit, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engelleme ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi saptadı. Şüphelilerin kentte uyuyan hücreler olabileceğini değerlendiren ekipler, Cumhriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkartmasının ardından 22 Eylül günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, yaşadıkları bölgelere DEAŞ'ın gelmesinin ardından örgütsel eğitim aldıkları, mal varlıklarının yüzde 10'unu örgüte bağışladıkları öğrenildi. Şüphelilerden Ali Hamdo'nun (25) örgütün araçlarının bulunduğu garajlarda aylık 80 Dolar maaşla bekçilik yaptığı, babası Şerif el-Salih'in bir dönem DEAŞ'ın hastanelerinde doktorluk yaptığı öne sürüldü. İbrahim el-Abit'in de (23) örgütten aldığı petrolü, başka bölgelerde sattığı iddia edilirken, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi'nin de örgütün biatli üyeleri olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Hamdo, İbrahim el-Abit, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı