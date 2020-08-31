Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 24
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 24

Son dakika gündem haberine göre Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı: Küçük çocuk yaralandı İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, koronavirüs yasağına rağmen sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan havaya açılan ateş, evinin balkonunda oturan Neriman Bulut'u (5) yaraladı.

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 24
31.08.2020 19:52 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:57

Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı: Küçük çocuk yaralandı

 

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, koronavirüs yasağına rağmen sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan havaya açılan ateş, evinin balkonunda oturan Neriman Bulut'u (5) yaraladı. Hastaneye kaldırılan Bulut, tedavisi sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Bulut, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi. Olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu kaydedildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), DHA)- 

============================

Merve Bayrak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Horasan'ın Dalbaşı Mahallesi'ne götürüldüKayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber (2)

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu önünde otopsiyi bekleyen Horasan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan baba Ebrar Bayrak, büyük acı yaşadı. Yakınlarına sarılarak ağlayan acılı babayı yanındakiler teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren otopsinin yakınları tarafından teslim alınan Merve Bayrak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Horasan'ın Dalbaşı Mahallesi'ne götürüldü.

Merve'nin, Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi. 

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

ERZURUM,

==============================

Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen midibüsün önündeki 4 araca çarptığı kaza araç içi kamerasına yansıdı. 

Kaza, Kemer ile ilçeye bağlı Beldibi Mahallesi arasındaki yolda 25 Ağustos sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinden Kemer'e yolcu taşıyan 07 GE 775 plakalı yolcu midibüsü, ilçeye yaklaşırken iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. İçi yolcu dolu midibüs kırmızı ışıkta bekleyen 07 CRY 96, 07 FNP 23, 07 BBV 041 ve 06 FB 9613 plakalı 4 araca birden çarptıktan sonra durabildi. Kazada midibüsün çarptığı araçlardan birinde sıkışan 3 yaşındaki A.L.I. yaralandı. Babası ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan küçük çocuk, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Aynı kazada yaralanan otomobil sürücülerinden biri de ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından midibüs şoförünün olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerine başka birinin aracı kullandığını söylediği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından midibüsü kullanan kişinin Z.D. olduğu tespit edilirken, sürücü olarak adını verdiği kişinin ise İ.Z. olduğu belirlendi. Z.D. ve İ.Z. hakkında 'delilleri karartmak', 'suç üstlenmek', 'taksirle yaralamalı kazaya neden olmak' ve 'kaza yerini terk etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.

Kaza anı ise midibüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazadan önce sakin şekilde aracı kullanan şoförün kavşağa yaklaştığı sırada direksiyonu sol tarafa doğru çevirdiği ve bu anda da araçlara çarptığı yer aldı. Otobüsün çarptığı araçlar savrulurken, sürücünün durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Yolculardan bazılarının çarpışma anında yaşadığı korku da anbean görüntülerde yer aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı 3. Sayfa
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu
Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Hakan Ural Pınar Tartan Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Sinan Gümüş Enner Valencia Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk Çocuk Düğün Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 24 - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 20:06:55. #1.14#
title