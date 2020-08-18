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Son dakika haberi: Hastaneye refakatçi olarak alınmayınca terör estirdi: Özel güvenlik görevlisi ve başhekim yaralandı (2)HASTA YAKINI TARAFINDAN BURNU KIRILAN BAŞHEKİM O ANLARI ANLATTIHastanede yaşanan olayı anlatan Başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel, "Türkiye ve tüm dünyada kötü bir Covid dönemi geçiriyoruz.

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 20
18.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:54

Hastaneye refakatçi olarak alınmayınca terör estirdi: Özel güvenlik görevlisi ve başhekim yaralandı (2)

HASTA YAKINI TARAFINDAN BURNU KIRILAN BAŞHEKİM O ANLARI ANLATTI

Hastanede yaşanan olayı anlatan Başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel, "Türkiye ve tüm dünyada kötü bir Covid dönemi geçiriyoruz. Kötü bir pandemi dönemi ve bu pandemi döneminde Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun kararlarıyla biz hastanemizde gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Bu önlemlerden biri de, hastanemize hasta refakatçilerinin mümkün olduğu kadar girmemesi veya tek girmeleri şeklinde. Çünkü biz içeride onlara zaten gerekli desteği sunmaya çalışıyoruz. Dün, saat 09.30 civarında bir hastamız eşiyle birlikte geliyor. İçeriye girmeye çalışıyorlar. Güvenlikçi arkadaşımız onları bu konuda uyarıyor. Yani eşinin girmesi ve beyefendinin dışarıda kalması yönünde uyarıyor. Beyefendi kabul etmeyip zorla içeriye giriyorö dedi.

"BİRAZ UZAKLAŞTIKTAN SONRA İKİNCİ DEFA SALDIRIYA GEÇTİLERö

Saldırı esnasında burnu kırılan Başhekim Şenel, "Eşinin işlerini hallettikten sonra, 'Sana bunun hesabını soracağım. Sen bana kıl mısın?' deyip ayrılıyor hastaneden. Yaklaşık 2-3 saat sonra, 5-6 kişilik adam toplayıp tekrar hastaneyi basıyorlar resmen. Ellerinde demir sopalarla güvenlik görevlimize saldırıyorlar. Güvenlik görevlisi arkadaşım bu saldırı sırasında birçok yerinden darbe alıp, omzu da ne yazık ki çıkıyor Ali beyin. Biz olaya müdahale edip beyefendileri Ali beyin yanında uzaklaştırdık. Hastane dışına çıkardık. Beyefendiler biraz uzaklaştıktan sonra tekrar yanlarına adam toplayıp, ikinci defa hastaneye doğru hakaretlerle saldırıya geçtiler. O saldırı sırasında da ne yazık ki ben bir darbeye maruz kaldım ve burnumda bir kırık oluştu. Güvenlikçi arkadaşımızı ameliyata aldık. Omzu ameliyatla yerine yerleştirildi. Şu anda 20 günlük raporlu. Benim de burnumda 1 adet kırık var. Ben de 3 gün rapor aldım. Bugün de hastanemizde bu olayı, bütün çalışanlarımızla birlikte protesto etmek için buraya geldimö şeklinde konuştu.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Eşi ile birlikte, yasak olmasına rağmen zorla hastaneye girip, eşinin tedavisini yaptırdıktan sonra yanındaki kişilerle hastaneye saldıran Ercan Y. ve yanındaki akrabaları Serkan Y. ile Doğan Y. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ercan Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Serkan Y. ve Doğan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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