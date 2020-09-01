Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 19 Son dakika habere göre KORONAVİRÜS VAKA SAYILARININ ARTTIĞI O İLLERDE VATANDAŞLAR KURALLARA UYMUYOREskişehir, Van, Erzurum gibi koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenen illerde valilikler çeşitli önlemler almaya devam ederken, vatandaşların genellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

KORONAVİRÜS VAKA SAYILARININ ARTTIĞI O İLLERDE VATANDAŞLAR KURALLARA UYMUYOR

Eskişehir, Van, Erzurum gibi koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenen illerde valilikler çeşitli önlemler almaya devam ederken, vatandaşların genellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS VAKALARI VE KARANTİNALAR ARTTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Eskişehir'de, Kurban Bayramı öncesinde günlük 40 olan pozitif vaka sayısının, son 3 haftada neredeyse 4 katına çıkarak 150'ye yükseldiği öğrenildi. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler, Huzur ve 55 bin kişinin yaşadığı Emek Mahallesi'nde yoğunlaşan koronavirüs vakaları nedeniyle, Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekibince yapılan incelemelerin ardından çok sayıda evde karantina uygulaması başlatıldı. Evlerinde karantinaya alınanlar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalle muhtarlığınca kontrol ediliyor.

Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, Kurban Bayramı'nda kalabalık ziyaretler ve bayramlaşmanın koronavirüs vakalarının artmasına neden olduğunu söyledi. Çok sayıda evde yeni karantina uygulamaları yapıldığını anlatan Akıl, "Eskişehir'de Emek Mahallesi 55 bin nüfusa sahip bir yer. Özellikle Kurban Bayramı'nda insanlar birbirleriyle daha yakın ziyaretlerde bulunarak, temas ettiler. Bundan dolayı da koronavirüs vakalarında bir çoğalma oldu. Karantinaya alınan evlerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz. Evden çıkıp çıkmadıklarını da kontrol ediyoruz. Eğer çıkan olduğu tespit edilirse idari yaptırımlar uygulanıyor. Artık sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs, bundan en iyi şekilde maske ve sosyal mesafe ile korunmaya çalışacağız" dedi.

'VAKA VE KARANTİNALARDA ARTIŞ OLDU'Mahallede koronavirüs vakalarının bitme noktasına geldiği sırada yeniden yükselmeye başladığını kaydeden Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, şunları söyledi: "Mahallede koronavirüs vakaları azaldı ve bitiyor derken, tam rahatlamaya başlamışken tekrar vakalarda ve karantinaya alınan evlerimizde bir çoğalma oluyor. Ailede 1 kişide pozitif varsa, o ailedeki herkes karantina altına alınıyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması yapıyor. Bu süreci sadece dikkat ederek atlatabiliriz. Maskeleri takmak zorundayız, hastalarımız var, hava sıcak ama takılması gerekiyor. Eğer gerçekten işleri yoksa bence sokağa çıkmasınlar. Kendilerini evlerinde muhafaza etsinler."Maske takmanın zorunluğu olduğu şehirde özellikle gençlerin maskeleri çene altına indirdiği ya da kollarında taşıdığı gözlendi. Trafiğe kapalı olan 2 Eylül, İsmet İnönü-1 ve Hamamyolu caddelerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarında insan yoğunluğu yaşanırken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.

'KALABALIK ORTAMLAR RİSKİ ARTTIYOR'Eskişehir'de bir firmada çalışan Özgür Yüksel, koronavirüsten maske takarak korunmaya çalıştığını söyledi. Kalabalık ortamlara girmemeye gayret ettiğini anlatan Yüksel, "Eskişehir'de vaka sayılarının çok yükseldiğini duydum. Şu anda iş yerlerinde, organize sanayide hastalık çok arttı. Pek çok fabrika üretim hatlarını durduruyor. Bu fabrikalarda iş yapan bir firmamız var. Açıkçası sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Kapalı mekanlarda oturduğumuz zaman hastalık riski de artıyor. Uzun süre bu ortamlarda durmamak gerekiyor" dedi.

'KEYFİ OLARAK DIŞARIYA ÇIKILMAMASI GEREKİYOR'Yaren Çakır ise hijyenin yanı sıra maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek koronavirüsten korunmaya çalıştığını söyledi. Çalıştığı için maskeyi günlük olarak değiştirdiğini anlatan Çakır, "Tedbirlerimi alıyorum, ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Çalıştığım için sürekli olarak maske takıyoruz, günlük olarak değiştiriyorum. Kalabalık ortamlardan çekiniyorum. Çalışmak zorunda olmadığımda kalabalık yerlere hiç girmemeye çalışıyorum. Vakalardaki artış beni de endişelendiriyor. Keyfi olarak insanların dışarı çıkmaması gerekiyor. Önemsiz şeyler için bile dışarı çıkıyorlarö" diye konuştu.

O MAHALLELER HARİTADA KIRMIZISağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' (HES) isimli cep telefonu uygulaması, Eskişehir'de koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri en güncel haliyle gösteriyor. Risk haritasında kentteki koronavirüs vakaların yoğun olduğu Emek, Huzur ve 71 Evler mahalleleri 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle yer alıyor. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince pozitif vakalar temaslı olduğu belirlenen kişiler üzerinde yapılan incelemede ise koronavirüsün özellikle il dışından gelen kişilerden bulaştığı tespit edildi. Günlük 150 kadar yeni vaka tespit edildiği belirtilen Eskişehir'de, 900'ü evlerinde 300'ü ise hastanelerde tedavi altında olan bin 200 kadar pozitif vaka olduğu öğrenildi.

PANDEMİ KURULU VALİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDIEskişehir'de görülen koronavirüs vakalarındaki artışın ardından İl Pandemi Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplandı. Valilik Yunus Emre toplantı salonunda yapılan kurul toplantısına Vali Ayyıldız, son dönemde vaka sayılarında artış gözlendiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını ile mücadelede geçtiğimiz haziran ayı ile birlikte kontrollü sosyal hayat dönemine geçmiş bulunuyoruz. Ancak, son günlerde düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretlerinde maske kullanımı ve fiziki mesafe kurallarına istenilen düzeyde uyulmaması gibi nedenlerle ilimizdeki vaka sayısında arzu etmediğimiz artışlar gözlenmektedir. Bu vaka sayılarında yaşanan dalgalanmalar tehlikenin geçmediğini, tedbirlerin bütün ciddiyetiyle uygulanması gerektiğini bizlere göstermektedir" dedi.

VAN'DA KORONAVİRÜS VAKA ARTIŞI ENDİŞELENDİRİYORKoronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin denetimleri sürerken, Van'da da polis ve jandarma, aralıksız çalışma yürütüyor. Vaka sayısında artış yaşanan kentte, valilik tarafından alınan kararla, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılımları yasaklandı. Toplu taşıma araçlarına binme saatleri de kısıtlandı. Geçen hafta valilik tarafından alınan ek kararla sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yapılması yasaklanmış, düğün ve nikahlar ise aynı gün içerisinde 1 saatle sınırlandırılmıştı. Alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen, kentteki vaka artışının önüne geçilemiyor.Son bir haftada Türkiye'de vaka sayının en çok artış gösterdiği kentlerden biri olan Van'da bazı vatandaşlar, kuralları hiçe sayıp, maske takmadıkları gözlenirken, polis ekipleri sürekli denetimler yaparak vatandaşları maske takması, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kent merkezindeki bir banka şubesinin önünde sosyal mesafeye dikkat etmeyip, kuyrukta bekleyen vatandaşların görüntüsü ise tepki topladı.

'VAKA ARTIŞI BİZİ ÜZÜYOR'Esnaf Yusuf Adıyaman, koronavirüs saygının ilk başladığı dönemlerde kurallara dikket eden Van'da son zamanlarda vaka sayısının giderek arttığını belirterek," İlk zamanlarda evlerimizden çıkamıyorduk, sosyal mesafeye dikkat ediyorduk. Ama, son zamanlarda bu kurallara uyulmadığını görüyoruz. Daha çok dikkat etmemiz lazım. Sağlık Bakanımız açıklama yaptı. Şu an Türkiye'de vaka artışı yönüyle ilk 10'a giren illerden bir tanesi de Van. Ben bir Vanlı olarak bütün vatandaşlara sesleniyorum. Maske kullanımına ve kurallara lütfen dikkat edelim. İlla bir yerlerden bir açıklama gelmesine gerek yok. Sağlık Bakanımız ve valilik elinden geleni yapıyor. Her ne olursa olsun güzel günler çok yakında. Kentimizdeki vaka sayının artışı ile ilgili çok üzülüyoruz. Tabi sevdiklerimizi eğer kaybetmek istemiyorsak bütün kurallara uymamız gerekiyor. Vaka sayının artmasının en büyük nedeni, tamamen kurallara dikkat etmememiz. Lütfen herkes elinden geleni yapsın. Van'da vaka artışının en büyük sebeplerinden birisi de düğünlerdi. Düğünlerin başlamasıyla birlikte vaka sayısında da artış oldu. Valilik düğün, nişan ve benzeri etkinliklerle ilgili birtakım kısıtlamalar getirdi. Buna rağmen bazıları kuralları ihlal ediyor" dedi.

'LÜTFEN SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDELİM'Van'da özel bir okulda idarecilik yapan Fetahna Ölmezoğlu ise, artan vaka sayılarının önüne geçmek için herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek," Okullarımızın bir an önce eğitim-öğretime başlaması için herkesin maskelerini takıp, sosyal mesafeye dikkat ederek sokağa çıkmasını istiyoruz. Mümkün olmadığı sürece lütfen dışarıya çıkmayalım. Banka kuyruklarında da gördük. Kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Bu konuda herkesin kolluk kuvvetlerine yardımcı olması gerekir. Bu salgın bir an önce bitsin istiyorsak kurallara uymalıyız" diye konuştu.

MARDİN'DE KURALLARA UYULMUYORSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vakalarında düşüşe geçen Mardin'de, insanların cadde ve sokaklarda kurallara uymamaları kamera görüntülerine yansıdı. Mardin'de cadde ve sokaklarda dolaşan bazı vatandaşların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Özellikle gençlerin, polisin olmadığı noktalarda maskelerini kollarına taktmaları dikkat çekti. Mardin'de optik mağazası işleten Mehmet Emin Çelebi, özellikle kırsal kesimde vatandaşların ayıp olmasın diye tokalaşmayı sürdürdüklerine belirterek, "Ancak Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gönül selamı ile bu sorunu çözebiliriz" dedi.

Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gibi sağlık kuruluşlarının bu konuda daha çok tedbirli ve vatandaşları daha çok bilinçlendirmelidir. Çok üzülerek şu an Mardin isminin telaffuz ettiğimiz zaman kırsal kesimin gerçekten bunu önlemeyerek ve sosyal mesafeyi korumayarak daha çok yaygın bir hale gelip ve Mardin isminin bunda yer aldığını görüyoruz. Bu konuda bizim sağlık bakanlığımızın yayınladığı gibi kontrollü sosyal hayat mesafesi, aynı zamanda maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gönül selamıyla bir birimize selam vermeliyiz, tokalaşmayla değil. Kime ayıp olacak, kimin gönlü kırılacak diye bakmayalım. Onun gönlünün kırılmaması için bence ondan uzak durmalıyız. Onun sağlığı ve bizim sağlığımız için."

Kaynak: DHA