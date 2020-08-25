Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 18 Son dakika habere göre 200 JANDARMA DERELİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDASelde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (10)Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde, çevre illerden de gelen 200 kişilik jandarma ekipleri, temizlik çalışmalarına eşlik ediyor.

200 JANDARMA DERELİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDASelde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (10) Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde, çevre illerden de gelen 200 kişilik jandarma ekipleri, temizlik çalışmalarına eşlik ediyor. Jandarmalar, ellerinde kazma, kürek ve el arabalarıyla ilçe merkezindeki iş yeri ve dükkanlara dolan çamur ve atıkları temizlemeye çalışıyor. Hemen hemen her dükkanda 2'li ekip oluşturan askerler, yoğun çalışmayla selin izlerinin silinmesine destek veriyor. Kaynak: DHA