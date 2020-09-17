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Bir son dakika haberine göre Sakarya'da koronavirüs denetimiSAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunarak, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 16
17.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:11

Sakarya'da koronavirüs denetimi

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunarak, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Sakarya genelinde polis ekiplerince gerçekleştirilen koronavirüs uygulamasında çok sayıda işletme, pazar yeri ve toplu taşıma aracı kontrol edildi. Maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu işin şakası yok. Karantina tedbirlerini ihlal edenlere asla müsamaha göstermiyoruz. Karantina tedbirlerini ihlal edenleri yurtlara alıyor, 3150 TL idari para cezası uyguluyor ve günlük 80 TL yurt masrafını kendilerinden tahsil ediyoruzö ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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