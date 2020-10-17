Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 13

Son dakika habere göre 85 milyar metreküp daha gaz bulundu (1) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Karadeniz'de yaptığı aramalarla ilgili olarak, 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulduğunu açıkladı.

85 milyar metreküp daha gaz bulundu (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Karadeniz'de yaptığı aramalarla ilgili olarak, 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlarla alınacak müjdelerle bu kaynağın yükseltileceğini söyledi.

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Ordu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mesudiye'nin Üçyol Mahallesi'ndeki Meydandüzü Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen duman ve alevleri gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler, çalışamaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatılırken, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, yangının 100 dönümü aşkın alanda etkili olduğunu söyledi. Başkan Gül, "Yangın kontrol altına alındı. Yangın 100 dönümü aşkın bir alanda etkili oldu. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

Öte yandan yangının bölgede başladığı o anlar da, çevredeki vatandaşın cep telefonunu kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, alevlerin hızla büyüdüğü, vatandaşların alevleri söndürmek için verdiği çaba görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı