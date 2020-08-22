Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 13 Son dakika haberi... Muğla'da orman yangını (2)1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de tarım arazisinde başlayan, ormana da sıçrayan yangına; 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Muğla'da orman yangını (2)

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de tarım arazisinde başlayan, ormana da sıçrayan yangına; 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler 1 saat içinde kontrol altına alında alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektar ormanlık alan küle döndü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

Aykut KURT/ MUĞLA,

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PANAMA BANDIRALI GEMİDE, 50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli gemiye operasyon düzenlendi. Geminin karina (omurga) bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda aralarında 2 kaptanının da bulunduğu 7 gemi personeli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 'uluslararsı uyuşturucu' ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonunda, dün saat 12.30 sıralarında, Kolombiya'dan Biga ilçesindeki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi. Geminin birinci kaptan Filipinler uyruklu A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O., çarkçı G.P.A. ile M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V., operasyon sırasında geminin karina bölümüne botla yaklaştıkları sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, çok sayıda dalgıç ve polis ile Sahil Güvenlik'e bağlı SAT Timi'nin geminin su altı ve üstünde kalan kısımlarında aramalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Gemiden drone görüntüler-Operasyondan genel ve detay görüntüler-Ele geçirilen kokainden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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Antalya'da orman yangını (1)

ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Antalya'nın Serik ilçesinde, Tonguçlu Mahallesi Aklar mevkiinin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Karadan ve havadan müdahaleye başlanan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yangının hızla büyüdüğü de kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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İlk milli periskop ve tabanca refleks nişangahı yerli firmalara teslim edildi

ASELSAN Sivas Fabrikası'nda üretilen yerli ve milli zırhlı araç periskopları ile tabanca refleks nişangahları, düzenlenen törenle yerli silah üreticisi firmalara teslim edildi.

Savunma Sanayisi alanında faaliyet gösteren ASELSAN Sivas Fabrikasında, ilk zırhlı araç periskopları ve tabanca refleks nişangahlarının üretimi yapıldı. İlk zırhlı araç periskopları ve tabanca refleks nişangahları, bugün Sivas'ta düzenlenen törenle yerli silah üreticisi firmalara teslim edildi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve protokol üyeleri katıldı. ASELSAN DÜNYADA İLK 50 ARASINDATörende konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın dünyadaki en çok ciro yapan kuruluşlar arasında yerini aldığını belirterek, "Türkiye salgın sürecinde, tam bağımsız savunma sanayisi yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyümektedir. Dünya çapında en fazla ciro yapan savunma sanayi şirketleri arasında Türkiye'den 7 firma yer aldı. ASELSAN dünyada ilk 50 arasında yer alan ilk Türk firması olmuştur. 48'inci sırada yer almanın haklı gururunu yaşarken, hedefimiz başarımızı çok daha üst sıralara taşımaktır. Bu hedefle ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan yerli solunum cihazı üretimi için devreye girdik. ASELSAN içerisinde diğer birimlerden alınan iş gücü desteği ve alt yapımız ile solunum cihazı üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz insanlığa karşı sorumluluk bilinci ile kısa sürede yapılması zor birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu yaşananlar savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda yerli ve milli üretiminin önemini gözler önüne serdi" dedi. 8 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYORProf. Dr. Görgün, Sivas'ta ürettikleri merceklerin 8 ülkeye ihraç edildiğini söyleyerek, "Savunma sanayisinde kullanılan dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN Hassas Optik, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracata yapmaktadır. Bugün tanıtımı ve seri üretimi yapılan ürünlerimiz optik tasarım ve üretimde zirveye giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir. ASELSAN Sivas tarafından tasarlanıp seri üretimi yapılan M27 zırhlı araç periskobumuz yerli ve milli imkanlarla üretilmiştir. Tabanca refleks nişangahımızda yine tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yerli silah firmalarına teslimi yapılan ürünlerin, yerleştirildiği poligonda tabanca ile test atışı yapıldı.

Kaynak: DHA