Son dakika gündem: Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı

08.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:34
Son dakika gündem: Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Deva Partisi Selçuklu ilçesinin birinci olağan kongresinde Selman Uçar yeniden başkan seçildi.

Deva Partisi Selçuklu ilçesinin birinci olağan kongresinde Selman Uçar yeniden başkan seçildi.

Tarihi Horozluhan'da düzenlenen kongreye Deva Parti'si kurucu üyelerinden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da katıldı.

Divan başkanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sırasıyla il ve ilçe başkanları birer konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye davet edilen Deva Partisi'nin meclisteki tek milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partililere yaptığı konuşmasında hükümetin politikalarını eleştirdi.

Yeneroğlu, "Maalesef ülke öyle bir hale gelmişki gençlerin yüzde 70'i geleceğini yurt dışında tasavvur ediyor. Bir ülkenin geleceği gençlerdir. Gençler kendi ana vatanlarında gelecekleriyle ilgili bir ümitleri heyacanları yoksa o ülkenin geleceği karanlığa mahkumdur. Etrafımızdaki haksızlıklara karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Daha sonra geçilen kongre seçimlerinde, mevcut başkan Selman Uçar tek listeyle gidilen seçimlerde yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

İlgili Haberler

DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi
DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi
Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne konuştu
AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Demet Evgar İkbal Gürpınar
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Mehmet Topal Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Joe Biden Donald Trump Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 20:37:51. #1.15#
title