Son dakika! Destici: "BBP ve Alperen Ocakları'nı şehit Yazıcıoğlu'nun emanetleri olarak görüyoruz"
AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Büyük Birlik Partisi (BBP)'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
Büyük Birlik Partisi (BBP)'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
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