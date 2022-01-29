Son dakika! Destici: "BBP ve Alperen Ocakları'nı şehit Yazıcıoğlu'nun emanetleri olarak görüyoruz" - Haberler
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Son dakika! Destici: "BBP ve Alperen Ocakları'nı şehit Yazıcıoğlu'nun emanetleri olarak görüyoruz"

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Büyük Birlik Partisi (BBP)'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP)'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

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Son dakika! Destici: BBP ve Alperen Ocakları'nı şehit Yazıcıoğlu'nun emanetleri olarak görüyoruz

Son dakika! Destici: BBP ve Alperen Ocakları'nı şehit Yazıcıoğlu'nun emanetleri olarak görüyoruz

Son dakika! Destici: BBP ve Alperen Ocakları'nı şehit Yazıcıoğlu'nun emanetleri olarak görüyoruz

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Haber

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