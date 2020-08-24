Son dakika gündem: Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti
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Son dakika gündem: Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı, 10 yıldır ve üç dönemdir sürdürdüğü dernek başkanlığı görevinden sağlık sebepleri ile gözyaşları ile istif etti.

Son dakika gündem: Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti
24.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:08

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı, 10 yıldır ve üç dönemdir sürdürdüğü dernek başkanlığı görevinden sağlık sebepleri ile gözyaşları ile istif etti. İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamayan Kumartaşlı ayrıca yeni yönetim belirlenene kadar derneğinden kapalı olacağını ifade etti.

Kumartaşlı, yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı. Kumartaşlı, Afyonkarahisar'daki şehit aileleri ve gazilerden oluşan dernek üyeleriyle birlikte yaptığı istifa açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamadı ve "Burası benim evim gibiydi" diyerek ağladı. Kumartaşlı, sağlık durumunu gerekçe göstererek aldığı istifa kararını şu sözlerle açıkladı:

"Bu gün itibarıyla dernek yönetimi olarak istifa ettiğimizi, derneğimiz Afyonkahisar şube başkanlığı hizmetlerini durdurduğumuzu şehit ailelerimize, gazilerimize ve kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Bu karar çok uzun süre düşünülmüş ve çok zor alınmış karardır. Bu karar biliyoruz çoğu kesimi çok üzecek ama başta şahsım ve yönetimim olarak son günlerde yaşadığımız olaylar bizleri son derece olumsuz etkiledi. Bir gazi olarak sağlık durumlarımı da göz önünde bulundurarak. Bu kararı almış bulunmaktayız. Bu gün itibarı ile hakkımızda açılmış, devam eden bir soruşturma, dava herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 15 gün önceki İl Dernekler Müdürlüğü denetlemesinde de son derece başarılı bir denetleme verdik. Bu vesile ile tüm şehit ailelerime gazilerimize saygılarımızı sunuyorum."

Açıklamanın ardından dernek üyesi gaziler ve şehit aileleri bu istifayı genel merkez kabul etse bile kendilerinin kabul etmediğini belirterek, tekrar görevine dönmesini istediler. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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