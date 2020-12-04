Depremin vurduğu Bayraklı'da önemli kentsel dönüşüm kararı

30 Ekim'de meydana gelen depremin vurduğu İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kent sınırları içerisinde eski yapıların yıkılıp, yenilerinin yapılması sırasında vatandaşların hak kaybını önleyecek karar, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın tamamını kapsayan bu kararla; evi az hasarlı veya orta hasarlı ya da deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yurttaşlarımız, evlerini yıkıp yenisini yaparken herhangi bir hak kaybı yaşamayacak" dedi.

30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, en çok Bayraklı ilçesinde hasara yol açmıştı. Depremin ardından meclisten önemli bir karar çıktı. Bayraklı Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Serdar Sandal idaresinde gerçekleşti. İlk oturumda, imar komisyonuna gönderilen ve eski yapıların yıkılıp yenilerinin yapılması sırasında vatandaşların hak kaybını önleyecek kentsel dönüşüm kararı, meclisten oy birliğiyle geçti.

"EVLERİNİ YIKIP YENİSİNİ YAPARKEN KAYIPLARI ÖNLEMEK İLE İLGİLİ BİR PLAN NOTU BU"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, meclis toplantısında şöyle konuştu:

"3 ve 4 No'lu kararlarımız ile Bayraklı'daki meclis üyelerimiz, bence Bayraklı'nın yeniden inşasıyla ilgili tarihi bir imza atmış durumdalar. Burada emeği geçen komisyon üyelerimize, bürokratlarımıza ve meclis üyelerimize şükran borçluyum. Bu kararla; evi az hasarlı veya orta hasarlı ya da deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yurttaşlarımız, evlerini yıkıp yenisini yaparken meydana gelecek kayıpları önlemek ile ilgili bir plan notu bu. Gerek kat sıkıştırma, gerek kapalı çıkma, gerek kooperatif veya farklı nedenlerden dolayı yapılacak konutlardaki hak kayıplarını önlemek ile ilgili plan notlarımız bunlar."

"BU KARARI BAYRAKLI'NIN TÜMÜYLE İLGİLİ ALDIK"

Başkan Sandal, "Bu sadece Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahallesi'ni kapsayan bir karar değil, bu kararı Bayraklı'nın tümüyle ilgili aldık. Adalet Mahallemiz ile ilgili revizyon planlarımız zaten devam ediyordu. 60 hektarlık Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallesi'ni içine alan alanla ilgili çalışmalar devam ediyordu. Bu 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanını 600 hektara çıkaracağız ve o alan Çay Mahallesi'ne kadar uzanacak. Revizyon çalışmaları Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman Mahallelerini içine alacak 600 hektarlık alanda da devam ediyor. Bu kararın Bayraklımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Meclis üyelerimizi de oy birliğiyle aldığımız bu karardan dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı