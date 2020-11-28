Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi

Son dakika haber... İZMİR'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel, sevdiklerine mezar olan yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu yere çocuk parkı yapılmasını istedi.