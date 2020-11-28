Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi
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Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi

28.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:21
Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi

Son dakika haber... İZMİR'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel, sevdiklerine mezar olan yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu yere çocuk parkı yapılmasını istedi.

İZMİR'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel, sevdiklerine mezar olan yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu yere çocuk parkı yapılmasını istedi. 

Arife Yücel (60), torunları Diren (3), Lena(4), Vera (6) ve Feda (10) ile birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Depremden 3 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Arife Yücel ve 4 torunu memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılması çağrısında bulundu. Yücel paylaşımında, "Bir deprem yavrularımı, umutlarımı, her şeyi benden alıp gitti. Fedam, Diren'im ve birçok yavrumuz Rıza Bey Apartmanı'nda yüreğimizi yaktı, şimdi oraya binalar yapılacakmış, dayanamıyorum orada binalar görmeye. Orası çocuklara park olmalı. Rızabey Parkı olsun, orada çocuk sesleri olsun" dedi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emine Yücel'in çağrısına destek verdi.  

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Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi
Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi
Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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