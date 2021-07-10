Son dakika gündem: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı
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Son dakika gündem: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika gündem: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanlık alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanlık alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki bir tarlada başladığı değerlendirilen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine bölgeye 2 uçak ve 6 helikopter sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 30 arazöz ve iş makinelerinin kullanıldığı söndürme çalışmaları sürerken, yangının yayılım alanlarında yerleşim alanlarının bulunmadığı belirtildi.

Son dakika gündem: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika gündem: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika gündem: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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