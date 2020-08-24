Son dakika gündem: Denizli'de sulama havuzuna düşen geyik kurtarıldı
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Son dakika gündem: Denizli'de sulama havuzuna düşen geyik kurtarıldı

Son dakika haberleri: Tavas ilçesinde sulama havuzuna düşen geyik, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Son dakika gündem: Denizli'de sulama havuzuna düşen geyik kurtarıldı
24.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:50

Tavas ilçesinde sulama havuzuna düşen geyik, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Akyar Mahallesi'nde sulama havuzuna bir geyiğin düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'ndan görevliler, 7 yaşındaki erkek geyiğin mahsur kaldığı sulama havuzundan çıkartılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tavas Şubesinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince sulama havuzundan çıkartılan geyiğin, veteriner hekimlerin yaptığı kontrolün ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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