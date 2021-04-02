Son dakika gündem: Denizli'de sulama borusuna sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
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Son dakika gündem: Denizli'de sulama borusuna sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Denizli'de sulama borusuna sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Akkale Mahallesi'nde yolun altındaki kanal içinden köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kanalda köpeklerin bulunduğunu belirledi.

Kanaldaki boruyu kesen ekipler, mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından temizlenerek sütle beslenen yavru köpekler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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