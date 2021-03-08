Son dakika gündem: Denizli'de, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
08.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:04
Son dakika haberleri: Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.
Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda A.R. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek