Son dakika gündem: Denizli'de römorkun altında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Denizli'de römorkun altında kalan işçi hayatını kaybetti

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Denizli'de römorkun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktör römorkunun altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktör römorkunun altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.

Beylerbeyi Mahallesi'nde su sondajı için yürütülen çalışma sırasında geri manevra yapan çakıl taşı yüklü traktör römorku, sondaj firması çalışanı Engin Akyol'a (28) çarptı.

Römorkun altında kalan Akyol, çalışanlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akyol, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan traktör sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Sarayköy, Denizli, Traktör, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title